ОСТАННІ НОВИНИ

На вулиці Науковій позашляховик зіткнувся з автобусом

|

У Львові на вулиці Науковій,51 сталася аварія за участі автомобіля Nissan Jukе та автобуса. Про це інформує прес-служба патрульної поліції Львова.

«Водій автобуса Van hook рухався у крайній лівій смузі, водій Nissan Juke рухався у середній смузі, після проїзду перехрестя вул. Наукова – вул. Симоненка водій Nissan Jukе різко перелаштувався у крайню ліву смугу в наслідок чого сталось ДТП з автобусом Van hool. В даному ДТП потерпілих немає. На водія Nissan Juke було складено протокол по ст. 124», – поінформувала речниця патрульної поліції Катерина Рибій.

Додамо, що в результаті аварії ніхто не постраждав.

Фото: Варта 1

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів
Катерина РОДАК, Львівський портал
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів

З вересня цього року в 15 кілометрах від Львова у Яворівському районі для туристів відкриють ведмежий притулок «Домажир»...

Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?

Примусове жебрацтво – одна з найгірших форм дитячої праці та вид експлуатації дітей, які постраждали від торгівлі людьми...

Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів