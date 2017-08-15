На вулиці Науковій позашляховик зіткнувся з автобусом

У Львові на вулиці Науковій,51 сталася аварія за участі автомобіля Nissan Jukе та автобуса. Про це інформує прес-служба патрульної поліції Львова.

«Водій автобуса Van hook рухався у крайній лівій смузі, водій Nissan Juke рухався у середній смузі, після проїзду перехрестя вул. Наукова – вул. Симоненка водій Nissan Jukе різко перелаштувався у крайню ліву смугу в наслідок чого сталось ДТП з автобусом Van hool. В даному ДТП потерпілих немає. На водія Nissan Juke було складено протокол по ст. 124», – поінформувала речниця патрульної поліції Катерина Рибій.

Додамо, що в результаті аварії ніхто не постраждав.

Фото: Варта 1