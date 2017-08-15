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На Львівщині з’явився штаб захисту аграріїв від земельних рейдерів

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На виконання протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року, враховуючи доручення Міністерства юстиції України від 09.08.2017 №102/1/48-17, на Львівщині створено оперативний штаб із забезпечення прав і свобод власників земель чи збіжжя. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Створення штабу дасть змогу швидко та ефективно реагувати на будь які незаконні дії стосовно протиправного захоплення майна аграріїв. До його складу входять представники правоохоронних органів, аграрних громадських організацій, органів виконавчої влади.

Оперативний штаб надаватиме правову допомогу в оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки та зможе захистити кожного сумлінного власника або орендаря земельних ділянок.

В разі виявлення незаконних захоплень врожаю чи землі агровиробників просять звертатись телефоном 0683593447 та електронною адресою viddil_vzaemodii@ukr.net

 

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