На Львівщині у Дністрі «покупали» бульдозер, який працював на сміттєзвалищі, - ЗМІ

Бульдозер Самбірського «водоканалу» після робіт на полігоні ТПВ відмивали від сміття у річці, де купаються люди. Про це пише місцева «Самбірська газета».

Після виконаних робіт бульдозер на полігоні повернувся на територію водозабору самбірського водоканалу, де на березі річки Дністер його обмивали від забруднень, отриманих внаслідок розгортання твердих побутових відходів на сміттєзвалищі.

«Цікаво, що використання бульдозера для виконання таких робіт суворо забороненою. Адже на сміттєзвалище звозять непотріб не лише з Самбора, а й зі Львова, а там воно тижнями лежало на сміттєвих майданчиках. У таких умовах утворюються різні інфекції та хвороби… А потім всі ці нечистоти можуть потрапити у річку, де свердловини водоканалу, звідки постачають воду самбірчанам, а у літню пору масово люди відпочивають та купаються.

Нам невідомо, чи зафіксували цей випадок відповідні наглядові органи, але констатуємо факт», – пишуть журналісти.

Наразі Самбірський міськрайонний відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» повідомляє, що згідно з результатами досліджень проб річкової води р. Дністер, що відбирали в районі «липок» 4 серпня, вода відповідає вимогам з досліджуваних санітарно-хімічних та мікробіологічних показників.

Як нам повідомили в інфекційному відділенні КЗ «Самбірська ЦРЛ», було декілька поодиноких випадків, коли люди отруїлися водою під час купання. Це в основному діти. Очевидно, дорослі уважніші на водоймах. Спалахів епідемії, інфекцій поки не було.