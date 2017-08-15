Львів’ян кличуть у четвер на хатха-йогу просто неба

17 серпня стартує проект InBalance: Body, Mind&Heart. Це чудова нагода спробувати щось нове і, водночас, випробувати свої можливості. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Заняття включає міні-лекцію про здоров’я, фізичні вправи та натхнення хорошим настроєм на свіжому повітрі. Вже в цей четвер будемо знайомитися з мистецтвом Хатха-йоги. Тренер LiyaLetta (Юлія Заяць) з трирічним стажем викладання (групові, індивідуальні та виїзні заняття).

Практика йоги впродовж століть показує свої позитивні результати на організм людини. Асани (пози) йоги дозволяють тілу зберегти гнучкість і гарну форму, підтримують усі функції в активному стані.

А спікер Соломія Якимів розкаже про основи здорового харчування та чому важливо пити воду і як вона впливає на організм. Хочеш навчитись спілкуватись зі своїм тілом правильно приходь о 19:30 разом веселіше!

Із собою необхідно мати зручний одяг, пляшечку води, килимок і гарний настрій. Організатор – департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації. Контактна особа: Аня, 0630682641.