Луценка закликали відреагувати на земельну оборудку із Замарстинівським лісом у Львові

Заступник голови комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції Віктор Чума закликав Генпрокурора України Юрія Луценка відреагувати на скандальне будівництво у Замарстинівському парку у Львові.

За його словами, з відповідної інформацією до нього звернулися зі Львова.

«27 липня голова Львівської ОДА пан Синютка підписав розпорядження, яким узаконюється вирубування понад 15 Га львівського лісу, який знаходиться на території колишньої військової частини і наразі не має жодного юридичного статусу. Планується, що ліс буде вирубаний для індивідуального дачного будівництва 143-м учасникам АТО-правоохоронцям», – пише у Facebook Чумак.

«Місцева громада обурюється, і не лише фактом можливої забудови рекреаційної зони, а тим, що потенційно учасників АТО можуть використати як ширму для проведення чергової земельної та будівельної оборудки. Ці 15 гектарів львівського лісу повинні бути включені до земель Державного лісового фонду. Відповідні звернення направлені до Генпрокуратури та Держекоінспекції позафракційними депутатами Г.Гопко та О.Єднаком», – зазначає нардеп.

«Юрій Віталйович! Вважайте, що там стоїть і мій підпис. Я розумію, що це не та “риба”, яка додасть вам рибацькоі слави, але саме це може додати людського авторитету! Прореагуйте», – звернувся до Луценка він.

Нагадаємо, у Львові розгорівся скандал довкола 14 гектарів Замарстинівського лісу, які своїм розпорядженням голова Львівьскої ОДА Олег Синютка віддав під забудову під дачі АТОвцям. Деталі Львівський портал описав тут.

Додамо, що офіційного коментаря з Львівьскої ОДА, за яким неодноразово звертався Львівський портал, нам досі не надали.

8 серпня, не одержавши ніякої відповіді від голови ЛОДА, Іван Бондарєв зареєстрував електронну петицію до Львівської обласної ради з проханням включити цей ліс до лісового фонду і зробити тут Львівський регіональний ландшафтний парк. Цю петицію вже підписали 162 громадян з тисячі необхідних для її обов’язкового розгляду депутатами Львівської обласної ради.

Водночас голові Львівської ОДА уже приписали кримінальний злочин через підписане розпорядження.