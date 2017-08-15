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Гройсман пообіцяв в проекті бюджету на 2018 рік запропонувати підвищити зарплату вчителям

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З 1 січня 2017 року зарплата вчителів зросла на 50%, і в бюджеті на 2018 планується також закласти поступове підвищення зарплатні. Такі інформацію оприлюднили на сайті Міністерства освіти і науки України, передає Львівський портал.

«Ми вдячні Уряду за розуміння необхідності інвестицій в освіту. Зараз ми виходимо в активну фазу реформи середньої освіти Нова українська школа, ми багато вимагатимемо від вчителів і ми маємо робити їм крок назустріч та показати, що ми підтримуємо їхні зусилля та бажання до змін», – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

З 01.09.2017 року має зрости заробітна плата всім педагогічним працівникам – вихователям у дитсадках, майстрам у ПТНЗ тощо.

«Ми повинні продовжити підтримку педагогів. У проекті бюджету на 2018 рік ми знову пропонуватимемо підвищення заробітної плати вчителів»,- зазначив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Сьогодні вчителі в середньому по країні отримують:

  • молодий вчитель без стажу роботи – 4 825 грн.;
  • молодий вчитель зі стажем роботи від 3 до 10 років – 4 851 грн.;
  • вчитель I-ї категорії – 6 374 грн.;
  • вчитель вищої категорії – 6 836 грн.

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