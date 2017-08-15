Громаді повернули приміщення у центрі Львова, яке незаконно привласнили

Громаді Львова повернуто нежитлове приміщення на вулиці Грушевського, що перебувало у незаконному володінні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Львівською місцевою прокуратурою №1 ще минулого року скеровано до суду позов з метою витребування з чужого незаконного володіння 34 кв.м. нежитлового приміщення по вул. Грушевського.

Підставою для звернення до суду стало те, що у 2010 році рішенням місцевого суду за фізичною особою визнано право власності на згадане приміщення.

Однак, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні прокуратурою встановлено, що свідоцтво на право власності цим приміщенням, на підставі якого суд і прийняв рішення, є підробленим, а відділом приватизації державного житлового фонду взагалі не оформлялось.

Відтак, апеляційною інстанцією підтримано позицію прокуратури та залишено рішення Галицького районного суду м. Львова без змін.

Таким чином, вказане приміщення примусово повернуто у комунальну власність Львівської міської ради.