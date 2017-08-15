До Дня незалежності призначили додаткові потяги зі сполученням Київ – Львів

У зв’язку з підвищеним попитом на перевезення у святкові дні та для зручних подорожей пасажирів Укрзалізниця призначила на пікові дати 24, 26, 27 та 28 серпня 5 додаткових поїздів. Вони курсуватимуть на популярних напрямках Київ – Дніпро, Київ – Хмельницький, Київ – Львів, Миколаїв – Київ, Одеса – Київ. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Поїзд № 179 Київ – Дніпро курсуватиме 24 серпня, відправлення з Києва о 08:36 та прибуття в Дніпро о 17:51. Зворотно з Дніпра відправлення о 12:12 та прибуття до Києва о 22:27. Поїзд прямуватиме через Смілу, Знам’янку, Олександрію та П’ятихатки. У складі поїзда купейні, плацкартні вагони та вагони класу люкс.

Поїзд № 271/272 Київ – Хмельницький курсуватиме 24 та 27 серпня – відправлення з Києва о 06:30 та прибуття до Хмельницького о 12:10. Зворотно з Хмельницького поїзд вирушить о 13:15 та прибуде до Києва о 18:25. Поїздом можуть скористатися також мешканці Фастова, Козятина та Вінниці. У складі поїзда купейні, плацкартні вагони та вагони класу люкс.

Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 24 та 27 серпня – відправлення з Києва о 08:03 та прибуття до Львова о 17:30. Зворотно зі Львова відправлення о 12:06 та прибуття до Києва о 21:36. Поїзд курсуватиме через Козятин, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль. У складі поїзда купейні вагони та вагони класу люкс.

Курсування додаткового поїзда № 206/205 Миколаїв – Київ призначено на 26 та 28 серпня – відправлення з Миколаєва об 11:53 та прибуття до Києва о 20:50. Зворотно з Києва відправлення о 06:17 та прибуття до Миколаєва о 16:25. Поїзд прямуватиме через станції Миронівка та ім. Т. Шевченка (м. Сміла). У складі поїзда купейні, плацкартні вагони та вагони класу люкс.

Поїзд № 224/223 Одеса – Київ курсуватиме 24, 26 та 27 серпня. Відправлення з Одеси о 10:37 та прибуття до Києва о 20:37, відправлення з Києва о 07:54 та прибуття до Одеси о 17:51. Поїздом також можуть скористатися мешканці Козятина, Вінниці, Жмеринки, Вапнярки, Подільська. У складі поїзда купейні вагони та вагони класу люкс.

Квитки на ці поїзди вже можна придбати на сайті Укрзалізниці booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.