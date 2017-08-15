Борг Львівщини за газ досяг майже мільярдної позначки. Боржникам грозять перекрити блакитне паливо

Заборгованість мешканців Львівщини за газ перед ТОВ “Львівгаз Збут” станом на середину серпня 2017 року сягнула 968 млн грн, що в 1,7 разів більше показника минулорічного періоду. Про це йдеться в повідомленні компанії, передає БізнесЦензор.

Значне зростання неплатежів змусив “Львівгаз Збут” почати процедуру примусового стягнення боргів, в зв’язку з чим боржники отримують письмові повідомлення про припинення поставок газу в разі непогашення заборгованості.

З початку року “Львівгаз Збут” розіслав 60 773 письмових повідомлень клієнтам-боржникам про припинення поставок газу. Найбільше попереджень отримали у Львові, Стрийському та Пустомитівському районах. У разі непогашення боргу після отримання повідомлення “Львівгаз Збут” припиняє поставки, ініціює відключення і стягує борг в судовому порядку. У зв’язку з цим вже відкриті 64 судових справи, сума стягнень за якими становить майже 1,3 млн грн.

Зростання боргів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу для споживачів регіону, так як через відсутність оплати “Львівгаз Збут” не може своєчасно розрахуватися з державним постачальником – НАК “Нафтогаз України” – за спожитий населенням газ і оперативно замовити необхідні обсяги для подальшого забезпечення газом споживачів.

“Якщо населення систематично не сплачує і накопичує борги, наша компанія повинна припинити газопостачання відповідно до чинного законодавства. З початку року вже відключено 1 129 домогосподарств. Першим кроком до цього є письмове повідомлення про припинення газопостачання. Якщо реакції і розуміння з боку споживача немає, ми ініціюємо відключення і вирішуємо справу в судовому порядку. Зараз у нас вже є 31 рішення суду на користь “Львівгаз Збут” на суму 520 тис. грн “, – сказала директор компанії Наталія Лавриненко.

У разі труднощів з погашенням заборгованості для того, щоб не погіршувати ситуацію і не накопичувати борги, фахівці “Львівгаз Збуту” рекомендує своїм клієнтам скористатися наступними варіантами: реструктуризувати борг і оформити субсидію. Згідно з новим законодавством при наявності боргу субсидія не нараховується.

Як зазначається, правові відносини між споживачами газу і постачальником регламентуються Правилами поставки газу, затверджених державним регулятором НКРЕКУ від 30 вересня 2015 року №2496 та типового договору поставки природного газу побутовим споживачам. Чинними нормативними документами регламентується, що в разі оплати за спожитий природний газ компанія має право призупинити подальше газопостачання та стягнути заборгованість з споживача в судовому порядку.