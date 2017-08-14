Жнива наробили біди дорогам Львівщини

За останній тиждень патрульна поліція винесла 189 постанов на водіїв вантажівок, що їздили у спеку. Про це сьогодні, 14 серпня, під час апаратної наради у Львівській ОДА повідомив перший заступник начальника патрульної поліції Львова Андрій Богуш, передає кореспондент Львівського порталу.

«Ми посилено працюємо у цьому напрямку. У нас за останній тиждень перевірено 1060 автомобілів, з них винесено 189 постанов і 581 автомобіль скеровано на відстій», – зазначив він.

Водночас у Службі автомобільних доріг Львівщини повідомили, що зараз під час жнив дорогами області їздять зерновози, вага яких перевищує дозволені 22 тонни. Зокрема, зараз підрядник переробляє ділянку дороги Миколаїв-Городок-Бібрка після проїзду там зерновозів.

Нагадаємо, нещодавно через фуру з ріпаком на Львівщині потріскався асфальт.