«Я обираю здоров’я»: львів’ян кличуть у парк Івана Франка на фестиваль здорового способу життя

У неділю, 20 серпня, з 12:00 по 20:00 у парку Івана Франка відбудеться фестиваль «Я обираю здоров’я» метою якого є заохотити якомога більше людей до здорового способу життя. Про це повідомляють організатори фестивалю.

Програма заходів передбачає різні зони: для дітей, жінок, та чоловіків.

Дитяча зона:

лазанка, арт-терапія, квест у парку, танок/аеробіка, ігри з аніматорами, конкурс малюнків на асфальті,майстер-клас з формування корисних звичок, майстер-клас від Громадської Організації Дитячого Альпійського РухуУкраїни, йога для дітей.

Для жінок:

Спортивні майстер-класи (тай-бо, самозахист, стретчінг, йога,) таці ( зумба, сучані, латина, сальса), лекції та консультації дієтолога.

Для чоловіків:

Богатирські ігри від Василя Вірастюка та Сергія Конюшка.

Василь Вірастюк організує спеціальні конкурси, серед них «Найсильніша сім’я Львова». Переможці отримають у подарунок вечерю разом з Вірастюком та Конюшком у ресторані « SPLIT».

Крім того на гостей фестивалю чекають спеціальні доповіді:

«Як почуватись на всі 100% у будь-якому віці», «Що таке Digital Nomad і як з цим жити», «Топ 10 мобільних додатківдля твого здоров’я», «Про вегетеріанство і його плюси/мінуси», « Неординарні види спорту у Львові».

Квести: велоквест, сітіквест.

У межах фестивалю функціонуватиме ярмарок екотоварів та органічних продуктів харчування.

Гостей розважатиме ведучий, а о 19:00 розпочнеться концертна програма за участі українського гурту «Фіолет».

« Ми заохочуємо гостей фестивалю до здорового способу життя різними способами. Відвідавши наш фестиваль, ви зрозумієте, що здоровий спосіб життя – це значно простіше, ніж ви собі уявляли. Ви зрозумієте, що тренуватися можна безкоштовно, а правильне харчування у порівнянні з шкідливими звичками, коштує не так вже й дорого. Надихнетесь прикладом довгожителів, які ведуть здоровий спосіб життя і почуваються чудово.

Отримаєте мотивацію та призи від Василя Вірастюка та Сергія Конюшка.

Різними цікавими конкурсами та квестами заохотимо гостей свята змінити шкідливу звичку на корисну, наприклад, запропонуємо курцям обміняти яблуко на стаканчик натурального соку.

Зрештою ми спонукаємо Вас разом з сім’єю у цей день відірватись від дивана, телевізора та комп’ютера та провести день активно й весело, це будуть вихідні, які Вас надихатимуть». – організатор фестивалю Соломія Наум.

Фото: організатори