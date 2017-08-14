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У Львові проведуть повторні зустрічі з стоматологами, які проти реформування поліклінік

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В управлінні охорони здоров’я ЛМР повідомили, що найближчими днями проведуть повторні зустрічі з трудовими колективами стоматологічних поліклінік у Львові, які протестують проти реформування комунальної стоматології. Перша зустріч відбудеться з колективом 3-ї стоматустанови сьогодні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, зустріч з колективом 3-ї стоматологічної поліклініки відбудеться сьогодні, 14 серпня, о 17.00 год. в актовій залі школи № 18 (вул. Кульчицької, 18).

Зазначимо, що минулого тижня міський голова зустрівся з працівниками 3-ї, 4-ї та 5-ї стоматологічних поліклінік і запропонував низку необхідних першочергових рішень, які в рамках чинного законодавства допоможуть врегулювати ситуацію, яка склалась у Львові з реформуванням стоматполіклінік. Проте стоматологи не підтримали жодної пропозиції, вважаючи, що мерія і надалі має виплачувати їм зарплату і утримувати установи. Відтак, було запропоновано провести повторні зустрічі з трудовими колективами лікарів-стоматологів.

Додамо, що лікарі 1-ї стоматполіклініки, яка поки що єдина пройшла всі етапи реформування і зараз є комунальним некомерційним підприємством, офіційно встановили плату за свої послуги, і таким чином заробляють собі на зарплату та утримання закладу і, водночас, надають безкоштовну допомогу людям пільгових категорій.

Нагадаємо, 2 серпня новопризначеного головного лікаря не допустили до робочого місця у 3-ій стоматологічній поліклініці. Детальніше про конфлікт Львівський портал писав у матеріалі «Зуб на Зуба. Що відбувається з 3-ю стоматполіклінікою Львова».

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