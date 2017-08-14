Прокуратура Львівщини повернула аграріям 50 гектарів землі

Прокуратура Львівщини повернула аграріям земельну ділянку площею 50 гектарів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Земельну ділянку площею 50 га, розташовану на території Годи-Добровідської сільської ради, декілька підприємств задля отримання прибутку, неправомірно використовували для вирощування, оброблення, збирання та продажу сільськогосподарських товарів, чим спричинили порушення її цільового використання – ведення науково-дослідних і навчальних експериментів.

Судом апеляційної інстанції 8 серпня залишено без змін рішення господарського суду Івано-Франківської області про визнання недійсним договору про науково-технічні дослідження та повернення цієї земельної ділянки.

За наслідками виконання рішення суду земельну ділянку буде повернуто Національній академії аграрних наук України для використання у навчальних цілях.