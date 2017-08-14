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Поліцейські розшукують горе-водія, який збив пішохода та втік з місця ДТП

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Правоохоронці розшукують водія, який травмував пішохода та зник з місця події. Попередньо встановлено, що до наїзду на 26-річного мешканця Миколаївського району причетний автомобіль «ВАЗ». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 серпня близько 22.00 в селі Черниця, Миколаївського району.

Невідомий водій автомобіля «ВАЗ» скоїв наїзд на пішохода, 26-річного мешканця Миколаївського району, та зник з місця події.

Внаслідок автопригоди чоловіка госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом: «забій грудної клітки, забиті рани правої вушної раковини та потиличної ділянки голови».

Правоохоронці встановлюють особу водія та місцезнаходження транспортного засобу, з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Якщо Ви стали очевидцем цього ДТП, зателефонуйте на гарячу лінію 102 або зверніться у найближчий відділ поліції та повідомте відому Вам інформацію.

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