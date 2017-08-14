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П’ятеро спортсменок Львівщини змагатимуться за нагороди чемпіонату світу з вільної боротьби

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П’ятеро представниць Львівщини візьмуть участь в боротьбі за нагороди світового чемпіонату з вільної боротьби. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Фото ілюстративне

19 серпня 2017 року в столиці Франції місті Парижі стартує чемпіонат світу з вільної боротьби.

Тренерський штаб національної збірної затвердив остаточний склад команди, який виборюватиме нагороди найпрестижніших змагань світового рівня. За доброю вже традицією, основу національної збірної команди України з жіночої боротьби (5 з 8) склали представниці Львівщини. Відтак у складі збірної України з жіночої боротьби змагатимуться такі представниці Львівської області:

48 кг – Оксана Лівач (дворазова чемпіонка Європи серед юніорів), тренери – Скобельський О.З., Стадник А.В.;

53 кг – Ірина Гусяк (володарка «бронзи» чемпіонату Європи 2013, чемпіонка світу серед студентів 2012), тренер – Сурженко В.В.;

55 кг – Тетяна Кіт (дворазова чемпіонка Європи в категорії U23, бронзова призерка чемпіонату світу, срібна призерка чемпіонату Європи), тренери – Скобельський О.З., Стадник А.В.;

60 кг – Софія Боднар (чемпіонка України 2017), тренер – Бавдик М.З.;

63 кг – Юлія Ткач (чемпіонка Європи серед юніорів 2007, 2008, 2009, чемпіонка світу серед юніорів 2007, чемпіонка Європи 2011, 2012, срібна призерка чемпіонату Європи 2016, бронзова призерка чемпіонату Європи 2010, 2014, чемпіонату світу 2015, чемпіонка світу 2014), тренери – Ткач О.Л., Копитко Ю.Б.

Фото:bug.org.ua

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