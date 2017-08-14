ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині, травмувавшись на роботі, чоловік потрапив до реанімації

|

В Кам’янка-Бузькому районі чоловік травмувався на виробництві. Потерпілий госпіталізований у реанімаційне відділення районної лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Кам’янка-Бузький відділ поліції 12 серпня надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до них поступив з тілесними ушкодженнями 33-річний місцевий мешканець. Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік травмувався на підприємстві, де працює водієм навантажувача. З власної ініціативи він витягував металевий вал з дробарки за допомогою тросу, закріпленого до навантажувача. Під час виконання робіт трос обірвався і заподіяв чоловіку тілесні ушкодження.

Потерпілий був доставлений в реанімаційне відділення районної лікарні. Медики діагностували у нього відкриту черепно-мозкову травму, забійну рану мозку та забійну рану тім’яної ділянки голови.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Встановлюються обставини події.

Фото: ubb.org.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів
Катерина РОДАК, Львівський портал
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів

З вересня цього року в 15 кілометрах від Львова у Яворівському районі для туристів відкриють ведмежий притулок «Домажир»...

Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?

Примусове жебрацтво – одна з найгірших форм дитячої праці та вид експлуатації дітей, які постраждали від торгівлі людьми...

Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів