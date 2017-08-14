На Львівщині, травмувавшись на роботі, чоловік потрапив до реанімації

В Кам’янка-Бузькому районі чоловік травмувався на виробництві. Потерпілий госпіталізований у реанімаційне відділення районної лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Кам’янка-Бузький відділ поліції 12 серпня надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до них поступив з тілесними ушкодженнями 33-річний місцевий мешканець. Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік травмувався на підприємстві, де працює водієм навантажувача. З власної ініціативи він витягував металевий вал з дробарки за допомогою тросу, закріпленого до навантажувача. Під час виконання робіт трос обірвався і заподіяв чоловіку тілесні ушкодження.

Потерпілий був доставлений в реанімаційне відділення районної лікарні. Медики діагностували у нього відкриту черепно-мозкову травму, забійну рану мозку та забійну рану тім’яної ділянки голови.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Встановлюються обставини події.

Фото: ubb.org.ua