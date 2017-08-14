На Львівщині «прикрили» інтернет-магазин, який торгував контрабандною технікою

Податкова міліція Львівщини припинила незаконну діяльність Інтернет-магазину іноземних товарів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

В рамках операції «Рубіж-2017» і в межах розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків, співробітники податкової міліції Львівщини припинили незаконну діяльність Інтернет-магазину з реалізації побутової техніки іноземного виробництва, ввезеної в Україну без митного оформлення та сплати митних і податкових платежів.

Під час проведених 10.08.2017 обшуків в гаражних та підсобних приміщеннях приватного домоволодіння у м.Новояворівськ, виявлено накопичення побутової техніки іноземного виробництва, яка ввезена на територію України шляхом штучного подрібнення товарних партій, без митного оформлення та сплати митних платежів (по так званій схемі «піджаків») та не є сертифікованою на території України.

Реалізація товарів здійснювалась як за готівку, так і за допомогою банківських платежів через Інтернет-магазин з використанням для доставки мережі поштових операторів. Також техніка продавалась з виставкового залу приміщення магазину у м.Новояворівськ.

Орієнтовна вартість вилучених товарів складає 4,5 млн. гривень. Проводяться невідкладні слідчі дії.

Фото: ДФС у Львівській області