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На Львівщині коні смертельно травмували селянина

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В Перемишлянському районі коні насмерть травмували чоловіка. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень селянин помер на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Перемишлянське відділення поліції 12 серпня надійшла інформація від фельдшера лікарні про те, що в одному із сіл району травмований чоловік помер до приїзду карети швидкої медичної допомоги.

Як попередньо встановили правоохоронці, 38-річний місцевий мешканець возив підводою сіно. З невідомих причин коні раптово зірвалися з місця і почали бігти. Внаслідок цього чоловік впав під віз і отримав травми, несумісні з життям.

Тіло загиблого скероване на експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

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