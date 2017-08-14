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На День Незалежності неподалік Львова пройде баскетбольний турнір

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Цього року Львівщина вчергове прийматиме відкритий баскетбольний турнір для усіх охочих. Зокрема, змагання відбудуться 24 серпня, повідомляють орагінзатори.

Характерною особливістю змагань є те, що відбуваються вони кожного року і щораз збільшується кількість учасників та їх географія.

Зокрема, у 2017 вже восьмий за ліком турнір на День Незалежності прийматиме відпочинковий комплекс «Бухта Вікінгів». Метою – заохочення якомога більшої кількості людей до здорового способу життя.

Цьогоріч участь у турнірі візьмуть 8 команд.

“Баскетбол в Україні є невід’ємною частиною фізичного виховання та спорту. За популярністю серед різних верств населення баскетбол посідає друге місце після футболу, а за впливом на розвиток фізичних і морально-вольових якостей підростаючого покоління – упевнено перше”, – зазначає Володимир Ботош, відповідальний за організацію турніру.

 

 

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