Мешканцям Львівщини нагадують правила пожежної безпеки у лісах

Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства звертається до мешканців Львівщини бути обережними з вогнем у межах будь-якої природної території, не розводити багаття у недозволеному місці, не дозволяти дітям гратися з вогнем. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Станом на сьогодні, 14 серпня, провели 413 рейдів щодо дотримання протипожежних вимог у лісовому фонді, відповідно склали 69 протоколів на порушників правил пожежної безпеки в лісах, відтак, накладено та сплачено штрафів в сумі 5865 гривень.

Для координації дій з попередження та гасіння лісових пожеж, Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства спільно з Головним управлінням державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області розроблений “План взаємодії при виникненні або загрозі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж в лісових масивах чи на прилеглих до них територіях, аварій та інших подій пов’язаних із загрозою для життя і здоров’я населення”.

Для оперативного гасіння лісових пожеж в лісогосподарських підприємствах діє 7 лісових пожежних станцій, які укомплектовані пожежною технікою, засобами пожежогасіння, пожежним інвентарем.

Окрім того, створили 451 км мінералізованих смуг, перекрили 409 непланових заїздів в лісові масиви.

Зазначимо, що з початку 2017 року у лісових масивах Львівського ОУЛМГ зареєстровали 6 лісових пожеж. Зокрема, останні були зафіксовані у ДП “Буський лісгосп” та ДП “Жовківський лісгосп”.

По всіх фактах лісових пожеж матеріали скеровані у правоохоронні органи для проведення розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства закликає мешканців Львівщини бути обережними з вогнем у межах природних територій.