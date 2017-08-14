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Львів'ян кличуть на прощу до Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві

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Впродовж 18-20 серпня триватиме V Всецерковна проща до Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві. Під час прощі відбудуться нічні чування та Всеукраїнська зустріч батьків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Програма прощі:

18 серпня, п’ятниця  (Навечір’я Преображення Господнього):

7.30 – Божественна Літургія;

9.00 – Божественна Літургія;

10.30 – Відкриття виставки про Патріарха Йосифа Сліпого;

18.00 – Всенічне;

19.30 – Процесійний хід до крипти. Парастас за блж. п. Архиєрея Любомира Гузара;

20.30 – Нічні молитовні чування.

19 серпня, субота (Преображення Господнє):

7.30 – Божественна Літургія, освячення овочів;

9.00 – Божественна Літургія, освячення овочів;

11.00 – Архиєрейська Божественна Літургія, освячення овочів;

11.00 – Всеукраїнська зустріч батьків (Міжнародний Виставковий Центр біля Патріаршого Собору УГКЦ);

18.00 – Всенічне;

21.00 – Мистецько-духовна програма.

20 серпня, неділя:

7.30 – Божественна Літургія;

9.00 – Божественна Літургія;

11.00 – Архиєрейська Божественна Літургія.

Контакти: Патріарший Собор Воскресіння Христового УГКЦ, вул. Микільсько-Слобідська, 5, Київ (ст. м. «Лівобережна» – червона гілка). Тел. 569 41 54, e-mail: kyiv.ugcc@gmail.com

Фото: rafail.com.ua

 

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