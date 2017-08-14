Львів'ян кличуть на прощу до Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві

Впродовж 18-20 серпня триватиме V Всецерковна проща до Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві. Під час прощі відбудуться нічні чування та Всеукраїнська зустріч батьків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Програма прощі:
18 серпня, п’ятниця (Навечір’я Преображення Господнього):
7.30 – Божественна Літургія;
9.00 – Божественна Літургія;
10.30 – Відкриття виставки про Патріарха Йосифа Сліпого;
18.00 – Всенічне;
19.30 – Процесійний хід до крипти. Парастас за блж. п. Архиєрея Любомира Гузара;
20.30 – Нічні молитовні чування.
19 серпня, субота (Преображення Господнє):
7.30 – Божественна Літургія, освячення овочів;
9.00 – Божественна Літургія, освячення овочів;
11.00 – Архиєрейська Божественна Літургія, освячення овочів;
11.00 – Всеукраїнська зустріч батьків (Міжнародний Виставковий Центр біля Патріаршого Собору УГКЦ);
18.00 – Всенічне;
21.00 – Мистецько-духовна програма.
20 серпня, неділя:
7.30 – Божественна Літургія;
9.00 – Божественна Літургія;
11.00 – Архиєрейська Божественна Літургія.
Контакти: Патріарший Собор Воскресіння Христового УГКЦ, вул. Микільсько-Слобідська, 5, Київ (ст. м. «Лівобережна» – червона гілка). Тел. 569 41 54, e-mail: kyiv.ugcc@gmail.com
Фото: rafail.com.ua