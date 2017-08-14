Дешеві польоти зі Львова до Литви хочуть скасувати з вересня

Компанія «Міжнародні авіалінії України» хочуть скасувати з вересня свою бюджетну програму, зокрема рейси до Литви зі Львова. Про це сьогодні, 14 серпня, під час апаратної наради у Львівській ОДА повідомила директор аеропорту «Львів» Тетяна Романовська, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, через непорозуміння із ірландським лоукостом Ryanair МАУ хочуть відмовитись від польотів зі Львова до Вільнюса та Каунаса.

«Вони хочуть рейси ці закрити з вересня. Це дуже негарний їхній хід, тому що рейси розвиваються, а вони через образу на те, що ми хочемо залучати Ryanair, починають важливу програму припиняти. Але у нас є вихід – ми розмовляємо з Wizzair, і ,можливо, наступного року відкриємо у Каунас і Вільнюс рейси», – розповіла директор аеропорту.

Раніше Львівський портал писав, що зі Львова відкриють шість рейсів до Італії.