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Завтра у Львові протримається прохолодна погода

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У Львові 14 серпня істотних опадів не буде. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°. Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

У понеділок  у південних і у центральних та північних областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території – без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, в центральних та південних областях – подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 16-21°на узбережжі морів подекуди 23-25°, в західних областях 10-15°; вдень 29-34°, на південному-сході країни місцями 35-37°, в західних, більшості північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях послаблення спеки до 23-28°.

Фото: 24 канал

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