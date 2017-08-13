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Завдяки небайдужим мешканцям у Львові патрульні затримали п’яного водія

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Небайдужі громадяни повідомили патрульних про нетверезого водія, якого побачили на площі Петрушевича. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні вночі небайдужі громадяни подзвонили на телефон 102 та повідомили, що побачили, як на площі Петрушевича двоє чоловіків в стані дуже сильного алкогольного сп’яніння сіли в автомобіль на іноземній реєстрації та поїхали в сторону вулиці Зеленої. Патрульні, які отримали виклик, побачили вказаний автомобіль на вулиці Тарнавського та зупинили його. Водій мав ознаки алкогольного сп’яніння, а під час спілкування з інспекторами почав агресивно себе поводити.

Після неодноразових зауважень припинити таку поведінку чоловіка затримали та доставили до відділу поліції для встановлення особи. У відділі чоловік продовжував кричати та погрожувати патрульним. Від проходження перевірки на стан сп’яніння водій відмовився, а тому його завезли до медичного закладу.

Після висновку лікаря на чоловіка склали протокол за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння та винесли постанову за керування без документів. Чоловікові загрожує штраф 10200 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

 

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