В «Укрзалізниці» кажуть, що 62% пасажирських вагонів не мають кондиціонерів

ПАТ «Укрзалізниця» інформує пасажирів про те, що 62 % пасажирських вагонів не обладнані системами кондиціонування повітря. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відомства.

«Тому, зважаючи на аномальну спеку, можливий дискомфорт під час подорожі. Закликаємо пасажирів уникати тривалого перебування на сонці перед подорожжю, за наявності хронічних захворювань обов’язково мати при собі звичні ліки, рекомендовані лікарем, вживати достатню кількість води, а в разі погіршення самопочуття негайно звертатися до провідників», – зазначили в ПАТ «Укрзалізниця».

Водночас наголошується, що цього літа пасажирів обслуговують 3100 пасажирських вагони, з яких системою кондиціювання повітря обладнано лише 38 % – це 1168 вагонів. Майже в усіх плацкартних вагонах системи кондиціонування повітря не передбачені конструкційно.

«Залізничники розуміють, що подорож у плацкарті, не обладнаному кондиціонером, менш комфортна, але вона має й відповідну вартість. Більше того, існує об’єктива причина такої ситуації з пасажирським рухомим складом – невиконання статті 10 Закону України «Про залізничний транспорт». Згідно із цим Законом будівництво й реконструкція магістральних залізничних ліній, об’єктів мобілізаційного призначення, придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого слідування та місцевого сполучення має здійснюватися у встановленому порядку за рахунок коштів державного бюджету. За період незалежності України з держбюджету кошти на оновлення рухомого складу не виділялись.

За останні 25 років придбано 583 вагони – всі за власні кошти Укрзалізниці. Робота з оновлення парку розпочалася з кінця минулого року й триває зараз. У цьому році ПАТ «Укрзалізниця» оновить парк пасажирських вагонів на 203 одиниці. З них буде закуплено 50 нових вагонів та 153 одиниці – модернізовано капітально-відновлювальним ремонтом. Причому всі модернізовані та придбані вагони вже обладнані системами кондиціонування повітря. Також заплановано не зменшувати темпи з оновлення пасажирського рухомого складу і в наступні кілька років – по 250-300 вагонів щорічно», – зазначають у компанії.

Також пасажирів попереджають про можливі затримки поїздів через застосування обмеження швидкості через перегрів колій. З початку серпня було застосовано близько 350 таких обмежень.

Фото: iPress.ua