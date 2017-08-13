У центрі Львова – аварія за участі трамвая та таксі

У Львові сталася аварія за участі трамвая та таксі. Про це повідомляє «Варта 1» у Facebook, передає Львівський портал.

«ДТП за участю трамвая та таксі біля пам’ятника Шевченку. Рух трамваїв призупинено», – мовиться у повідомленні.

Фото: Варта 1