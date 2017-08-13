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У Львові просто неба відкрили благодійну фотовиставку: виручені кошти скерують дітям з хоспісу

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У сквері «На валах» триває благодійна фотовиставка просто неба «На прищіпках». Вже понад півтора десятка професійних фотографів та чимало любителів мистецтва фотографії долучились до допомоги важкохворим дітям. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Свої світлини на тему «Я люблю життя» усі охочі мають змогу розмістити на мотузках у парку. Світлини прикріплюють прищіпками. А відтак кожен глядач може обрати фото, яке йому сподобалось та придбати його за добровільну пожертву.

Усі виручені кошти будуть скеровані на благодійність, а саме допомогу Мобільному хоспісу для дітей ЗУСДМЦ.

Розвісити свої світлини, або ж придбати кадри можна до 19.00 год., а тому організатори закликають не бути байдужими та долучатись до мистецтва заради життя.

Фото: ЛОДА

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