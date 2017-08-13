Прикордонники Львівщини вилучили в українця 16 ікон та 26 образів

У пункті пропуску «Рава-Руська» в українця було вилучено 16 ікон, 26 образів, хрестик з ланцюжком та срібні розарії в асортименті, які той намагався провезти автомобілем «Volkswagen» на територію держави. Про це повідомляє ДПСУ в Facebook.

В пункт пропуску «Рава-Руська» на в’їзд в Україну по смузі руху «Зелений коридор» прибув легковий автомобіль «Volkswagen». За кермом транспортного засобу знаходився наш співвітчизник. Спільна оглядова група зініціювала проведення більш детального огляду авто.

Як результат, в салоні та багажнику іномарки виявлено предмети церковного вжитку. А саме 16 ікон, 26 образів, хрестик з ланцюжком та срібні розарії в асортименті.

Наразі вилучені предмети передали працівникам Державної фіскальної служби. Очікується прибуття експертів для проведення експертизи на предмет культурної чи історичної цінності.

Фото: прикордонники