Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася у фінал турніру в Торонто

Перша ракетка України Еліна Світоліна розгромно перемогла у півфіналі турніру Premier 5 в Торонто, обігравши у двох сетах Сімону Халеп – 6:1, 6:1. Про це повідомляє DT.UA.

По ходу зустрічі українка реалізувала 6 брейк-поінтів і програла одну свою подачу.

Зазначимо, що Халеп – друга ракетка світу, а також вона була діючою чемпіонкою турніру в Торонто.

Перемога над Халеп стала для Світоліної третьої поспіль над суперницями з топ-10. До цього українка розібралася з Вінус Вільямс і у трьох сетах переграла чемпіонку Вімблдону Гарбиньє Мугурусу.

У вирішальному матчі Світоліна зіграє проти датської тенисистки Каролін Возняцкі. За вихід у фінал турніру категорії Premier 5 Світоліна гарантовано отримає 243 920 доларів призових.

Фото: Facebook-сторінка Еліни Світоліної