Перевізника, який обслуговуватиме маршрут на Сколівщині, оберуть 15 вересня, - ЛОДА

Львівська обласна державна адміністрація оголосила відкритий конкурс на пошук перевізника, який обслуговуватиме маршрут у напрямку Сколівського району ще минулого місяця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Відтак, подати документи всі зацікавлені перевізники можуть до 22 серпня. У департаменті дорожнього господарства, транспорту та зв’язку наголошують, оберуть переможця на відкритому конкурсі 15 вересня.

Нагадаємо, конкурсна комісія з визначення перевізників складається із представників органів виконавчої влади, а також членів профільних громадських організацій. Всі маршрути на Львівщині визначаються лише на відкритому конкурсі за бальною системою. У Львівській ОДА наголошують, будь-який тиск на членів комісії тягне за собою кримінальну відповідальність.

Як повідомляв Львівський портал, нині на Сколівщині обурені селяни перекрили трасу Київ-Чоп.