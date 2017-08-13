ОСТАННІ НОВИНИ

Пасажирам «Інтерсіті» довелось їхати стоячи через брак вагонів

|

Працівники «Укрзалізниці» з невідомої причини не причепили у Вінниці вагони до швидкісного поїзда «Інтерсіті» сполученням Одеса – Дарниця (764Ш), через що пасажирам, які придбали квитки, довелося їхати стоячи. Про це інформує Громадське радіо.

«Сьогодні моєму чоловікові було необхідно виїжджати з Вінниці раніше, ніж нам (з робочих питань); він взяв квиток на швидкісний поїзд і виявилося, що до поїзд не причепили чотири вагони! І тепер Андрій і багато інших людей, включаючи дітей, їдуть стоячи (з речами, як годиться)», – написала Марія Фабричева у Facebook.

Фабричева не виключила, що через цю ситуацію подасть судовий позов до «Укрзалізниці».

Чоловік Фабричевої Андрій Швець оприлюднив фото із поїзда, в якому він їде стоячи. Він також додав, що на паперових квитках постраждалих пасажирів стюард ставить помітки від руки про повернення коштів.

Фото: Facebook-сторінка Andrii Shvets

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів
Катерина РОДАК, Львівський портал
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів

З вересня цього року в 15 кілометрах від Львова у Яворівському районі для туристів відкриють ведмежий притулок «Домажир»...

Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?

Примусове жебрацтво – одна з найгірших форм дитячої праці та вид експлуатації дітей, які постраждали від торгівлі людьми...

Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів