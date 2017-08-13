Пасажирам «Інтерсіті» довелось їхати стоячи через брак вагонів

Працівники «Укрзалізниці» з невідомої причини не причепили у Вінниці вагони до швидкісного поїзда «Інтерсіті» сполученням Одеса – Дарниця (764Ш), через що пасажирам, які придбали квитки, довелося їхати стоячи. Про це інформує Громадське радіо.

«Сьогодні моєму чоловікові було необхідно виїжджати з Вінниці раніше, ніж нам (з робочих питань); він взяв квиток на швидкісний поїзд і виявилося, що до поїзд не причепили чотири вагони! І тепер Андрій і багато інших людей, включаючи дітей, їдуть стоячи (з речами, як годиться)», – написала Марія Фабричева у Facebook.

Фабричева не виключила, що через цю ситуацію подасть судовий позов до «Укрзалізниці».

Чоловік Фабричевої Андрій Швець оприлюднив фото із поїзда, в якому він їде стоячи. Він також додав, що на паперових квитках постраждалих пасажирів стюард ставить помітки від руки про повернення коштів.

Фото: Facebook-сторінка Andrii Shvets