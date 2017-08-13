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П’яна компанія з битою напала на чоловіка у Львові

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Патрульні виявили осіб, які ймовірно причетні до грабежу з використанням бити. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні вночі екіпаж патрульної поліції отримав виклик на вулицю Суботівську, де на чоловіка напали п’ятеро осіб. Патрульні прибули на місце події та дізналися від заявника, що серед нападників були візуально знайомі особи та мали при собі биту для гри в бейсбол. Злочинці забрали гаманець та мобільний телефон. Патрульні посадили заявника в службовий автомобіль та разом направилися на пошуки. Неподалік від місця події, на зупинці громадського транспорту, заявник помітив чоловіків, які були серед нападників. Вони перебували з ознаками алкогольного сп’яніння, а поряд з ними лежала бейсбольна бита. Інспектори встановили особи чоловіків та викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції. Потерпілий написав заяву про вчинення злочину. Справу розглядають слідчі.

 

 

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