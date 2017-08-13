На Львівщині пес-прикордонник «винюхав» 27 кг наркотиків, які везли до Польщі

Сьогодні, 13 серпня, у пункті пропуску «Угринів» українець намагався провезти до Польщі 27 кг наркотичної речовини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Так, уночі в міжнародному автомобільному пункті пропуску прикордонники Львівського загону в рамках проведення операції «Кордон-2017» запобігли перевезенню через державний рубіж ймовірно партії наркотичної речовини.

Її до Республіки Польща намагався вивезти громадяни України. Попередньо заховавши в конструктивні порожнини автомобіля марки «Мерседес». Усього було виявлено 26 пакунків кожний, з яких орієнтовно по 1 кг білої порошкоподібної речовини. Цю знахідку допоміг виявити прикордонникам службовий собака. Під час проведення експрес аналізу було встановлено, що в даній речовині є вміст трамадолу та фентенілу.

Фото: прикордонники