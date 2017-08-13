Львів’ян кличуть на Кавуновий фестиваль у Парк культури

У Парку культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького 24 серпня відбудеться Кавуновий фестиваль-2017. Про це повідомляють організатори заходу у Facebook.
«Як його можна не любити? Це ж смак літа, дитинства, безтурботності, смак щастя та простоти. Ти вгризаєшся в м’який червоний трикутник, обливаєшся солодким, липким соком, по-хуліганськи плюєшся кісточками, і щастю нема меж. Цим і будемо займатися на кавуновому фестивалі!
Ніяких концептів, просто цілий день фану і кавунооб’їдання», – наголошують ініціатори фестивалю.
В програмі фестивалю:
-кавунові конкурси та розваги (перегони з кавунами, поїдання кавунів на швидкість)
-креативні майстер-класи
-виступи музичних та танцювальних гуртів
-смаколики від веггі-кафе
Додаткова інформація за тел.: +38(093) 032 62 32, +38(050) 811 77 26.
Фото: організатори