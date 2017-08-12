ОСТАННІ НОВИНИ

За підсумками минулого року в оборонному бюджеті України виявили «діру» у 6,1 млрд грн

|

Генеральна прокуратура виявила, що на кінець 2016 року дебіторська заборгованість підприємств-постачальників перед Міноборони збільшилася втричі — на 2,4 млрд грн і досягла, таким чином, рекордної суми — понад 6,1 млрд грн. Про це у своїй статті для DT.UA пише Дитрий Менделєєв.

За його словами, відповідні дані наводяться в листі генпрокурора Ю.Луценка прем’єр-міністру В.Гройсману, спрямованому ним у середині липня ц.р. до Кабінету Міністрів за №10/2/1-20618-17.

Автор вказує, що сума заборгованості становить 11% річного фінансування. При цьому, прострочена заборгованість досягла 755 млн грн.

У підприємств концерну “Укроборонпром” така заборгованість перед Міноборони склала 1,6 млрд грн, а прострочена заборгованість — 335 млн грн.

Фото: DT.UA

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів
Катерина РОДАК, Львівський портал
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів

З вересня цього року в 15 кілометрах від Львова у Яворівському районі для туристів відкриють ведмежий притулок «Домажир»...

Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?

Примусове жебрацтво – одна з найгірших форм дитячої праці та вид експлуатації дітей, які постраждали від торгівлі людьми...

Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів