За підсумками минулого року в оборонному бюджеті України виявили «діру» у 6,1 млрд грн

Генеральна прокуратура виявила, що на кінець 2016 року дебіторська заборгованість підприємств-постачальників перед Міноборони збільшилася втричі — на 2,4 млрд грн і досягла, таким чином, рекордної суми — понад 6,1 млрд грн. Про це у своїй статті для DT.UA пише Дитрий Менделєєв.

За його словами, відповідні дані наводяться в листі генпрокурора Ю.Луценка прем’єр-міністру В.Гройсману, спрямованому ним у середині липня ц.р. до Кабінету Міністрів за №10/2/1-20618-17.

Автор вказує, що сума заборгованості становить 11% річного фінансування. При цьому, прострочена заборгованість досягла 755 млн грн.

У підприємств концерну “Укроборонпром” така заборгованість перед Міноборони склала 1,6 млрд грн, а прострочена заборгованість — 335 млн грн.

Фото: DT.UA