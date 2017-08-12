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За ніч у Львові на п'яний водій мікроавтобуса отримав три протоколи за нетверезе водіння

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На водія мікроавтобуса за ніч тричі склали протокол за нетверезе водіння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні вночі на вулиці Науковій екіпаж патрульної поліції помітив транспортний засіб Opel Vivaro, який мав несправні світлові прилади. Інспектори зупинили водія та попросили пред’явити документи.

Під час спілкування патрульні відчули від чоловіка різкий запах алкоголю. Результат перевірки на приладі Drager – 2.26 проміле.

Під час складання адміністративних матеріалів, водій сів в автомобіль та почав рух. На вимоги патрульних зупинитися він не реагував. Інспектори заблокували автомобіль порушника, затримали водія та доставили до Франківського відділу поліції. Там на чоловіка склали ще один протокол за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння та за невиконання вимог про зупинку.

Після оформлення всіх матеріалів водія відпустили. Проте після того, як чоловік вийшов з відділу, він попрямував до свого автомобіля та почав їхати. Патрульні втретє зупинили водія та склали на нього ще один протокол. Тепер долю цього правопорушника буде вирішувати суд.

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