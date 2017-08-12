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У Львові одружився важкопоранений Герой АТО

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У Палаці Потоцьких відбулася церемонія одруження бійця 80-ої аеромобільної бригади Сергія Загасайла із його коханою Дариною.

Фото новоспечених молодят і привітання у Facebook оприлюднив депутат Львівської міськради Валерій Веремчук.

«Боєць, що отримав важке поранення при обороні Луганського аеропорту, за якого вболівала вся Україна… Вірю, що сьогодні починається в його житті новий, світлий етап, який буде наповнений любов’ю, підтримкою і взаєморозумінням. Сергію і Дарино, нехай той гарячий вогник, що є між Вами, з роками ставатиме лише палкішим. Нехай у Вашій сім’ї завжди будуть мир, гармонія і щастя! Бережіть один одного, будьте один для одного міцною опорою!», – написав він.

Фото: Facebook-сторінка Валерія Веремчука

Довідка:

Сергій Загасайло  8 березня 1991 Добротвір Україна. Сержант В/Ч А0284 80 Окремої аеромобільної бригади ВДВ ЗСУ, м.Львів. Учасник АТО з 15.04.2014 р.

Сергій Загасайло ще з 15 квітня 2014 року був учасником АТО. 24 травня 2014 року біля с. Констянтинівка під м. Слов’янськ відбувся мінометний обстріл і в групу військових потрапив снаряд, основну хвилю вибуху якого Сергій прийняв на себе , прикривши побратимів, що були позаду.

Нагороджений пам’ятним знаком «ЗА ВОЇНСЬКУ ДОБЛЕСТЬ» (09.06.2014 р.) та орденом «ЗА МУЖНІСТЬ» III ступеня» (08.07.2014 р.)

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