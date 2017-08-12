Мікропроекти: на Львівщині визначено проміжних лідерів

Станом на 11 серпня з 619 мікропроектів місцевого розвитку повністю завершені роботи на 159 об’єктах. Про це повідомив секретаріат Конкурсної ради, передає прес-служба Львівської облради.

Серед міст обласного значення лідерами є м. Самбір, яке завершило роботи на 75% проектів від запланованих до реалізації, м. Червоноград – 67% та м. Дрогобич – 39%.

Із районів попереду – Сокальський, Радехівський та Бродівський – у кожного з них понад 40% завершених проектів.

З об’єднаних територіальних громад завершила роботи на усіх 4 проектах-переможцях – Шегинівська ОТГ та реалізувала один свій проект-переможець – Дублянська ОТГ.

Варто зауважити, що загалом будівельні роботи розпочалися та закуповується необхідне обладнання ще на 345 проектах.

Частина проектів на етапі підписання договорів із підрядними організаціями, початку будівельних робіт або закупівлі обладнання, що пов’язано з необхідністю уточнення проектної документації, отримання експертних висновків та дозвільної документації, проведенням процедури електронних торгів на ProZorro тощо.

За інформацією департаменту фінансів Львівської ОДА, на сьогодні з обласного бюджету на реалізацію Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку спрямували 22,87 млн грн із 69,79 млн грн запланованих, що складає близько 33%.

Начальник відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Іван Собко, коментуючи ситуацію, наголосив на необхідності замовникам та виконавцям робіт мобілізувати всі сили на освітянських проектах. «До початку нового навчального року роботи у школах, навчально-виховних комплексах та садочках мають бути завершені», – наголосив він.

Додамо, аби реально простежити стан виконання робіт на об’єктах, якість реалізації ідей місцевого розвитку, секретаріат Конкурсної ради спільно з головою бюджетної комісії обласної ради Олегом Домчаком здійснює робочі поїздки у міста і райони області.

Фото: ЛОР