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Мешканець Львова зник безвісти на популярному запорізькому курорті

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Поліція Запоріжжя розшукує зниклого безвісти мешканця Львова Ігоря Яременка, якого востаннє бачили ще 7 серпня в смт Кирилівка, яке є популярним курортом області. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Запорізькій області.

Кирилівським відділенням поліції ГУНП в Запорізькій області розшукується зниклий безвісти мешканець Львова Яременко Ігор Володимирович. Останній раз його бачили 7 серпня близько 23.00 в центрі смт.Кирилівка.

Прикмети чоловіка: зріст 162 см, міцної статури, коротка стрижка. Був одягнутий у в сіру футболку, чорні шорти та тапки. Особливі прикмети: на животі має шрам після операції, страждає на шизофренію.

Поліцейські звертаються до громадськості, представників засобів масової інформації та всіх небайдужих громадян: якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження зниклого чоловіка, просимо звернутись до відділення поліції (Якимівський район, смт. Кирилівка, бульвар Приморський) або за телефонами: (06131) 6-94-25 або 102.

Фото: поліція

 

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