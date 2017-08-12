Львів отримає пряме авіасполучення з Гданськом?

Аеропорт Львів може отримати пряме авіасполучення з Гданськом за допомогою польської авіакомпанії LOT, випливає з інформації, яку глава аеропорту Гданськ Томаш Клосковскі повідомив, інформує avianews.com.

«Розмовляли з LOT, яка концентрується в основному на розвиток мережі маршрутів з Варшави, але дуже уважно придивляється до трас з Бидгоща і Познані до Львова. Якщо там будуть хороші показники, то вони були б дуже зацікавлені відкрити такі рейси з Гданська», – розповів Клосковскі виданню fly4free.pl

Зараз LOT літає зі Львова в Бидгощ і Гданьcк два рази в тиждень і здійснює рейси Львів-Варшава кілька разів в день.

У 2016 році МАУ кілька місяців літала з Івано-Франківська до Гданська, однак припинила польоти.

«Рішення про скасування рейсу було прийнято комерційним комплексом авіакомпанії МАУ на підставі аналізу економіки цього рейсу. На таке рішення вплинуло також та обставина, що рейси до Гданська почала виконувати ще одна авіакомпанія-лоукостер», – прокоментували тоді ситуацію в прес-службі МАУ.

Із 2 серпня 2016 року прямі рейси між Києвом і Гданськом виконує угорський лоукостер Wizz Air. Із 13 квітня 2017 року бюджетник почав літати між Львовом і Вроцлавом.