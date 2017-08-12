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«In Balance: Body, Mind & Heart»: мешканців Львова кличуть займатися спортом на свіжому повітрі

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У четвер, 17 серпня, у парку «На валах» вперше стартує проект «In Balance: Body, Mind & Heart». В межах проекту усі охочі зможуть долучитись до фізичних занять на свіжому повітрі, а також отримати гарний настрій та нову цікаву інформацію на тему здоров’я. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Розпочнеться проект зі знайомства із мистецтвом хатха-йоги. Як зазначають у департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації практика йоги впродовж століть демонструє позитивні результати на організм людини, дозволяє тілу зберегти гнучкість, гарну форму, підтримує усі функції в активному стані, а відтак закликають усіх, хто хоче навчитись правильно «спілкуватись» із своїм тілом, долучитись до проекту.

Із собою необхідно мати зручний одяг, пляшечку води, килимок.

Контактна особа: Аня, 0630682641.

Фото: соцмережі

 

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