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У циганському таборі на Львівщині почнуть роздавати свідоцтва про народження

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Неподалік міста Сокаль, у глухому лісі, без жодних зручностей і комунікацій, живе поселення ромів, великими багатодітними сім’ями. Про це Львівському порталу повідомили у Сокальському В ДРАЦС ГТУЮ у Львівській області.

Туди на виконання доручення Міністерства юстиції України, завітала начальник Сокальського РВ ДРАЦС Віра Шавалюк. Вона ознайомила ромів з листом Міністерства юстиції України від 01.08.2017 р.
Звістку про забезпечення доступу ромів в Україні до документів про державну реєстрацію актів цивільного стану сприйняли з радістю.


«У поселенні є 15 дітей, ніхто з них немає свідоцтва про народження. У більшості є медичні свідоцтва про народження дітей, паспорти у молодих мам відсутні. Читати і писати вони також не вміють. Спілкувалися охоче, особливо наймолодша мама, їй 15 років, на утриманні має двох дітей: 2 роки і 7 місяців. Свідоцтв про народження у них немає. Також, ані свідоцтва про народження, ані паспорта мама дітей, на жаль, не має», – наголошують у відомстві.


«Ми докладемо усіх зусиль, щоб діти отримали свідоцтва про народження. Адже право на щасливе дитинство має кожна дитина», – додають в РАЦСі.

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