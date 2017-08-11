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У наступному році учні коледжів складатимуть ЗНО з української мови та літератури

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Наступного року ЗНО з української мови і літератури складатимуть випускники не лише шкіл, а й професійно-технічних навчальних закладів і коледжів. Про це під час прес-конференції вчора, 10 серпня, повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, пише Українська правда.

ЗНО для випускників ПТУ слугуватиме формою державної підсумкової атестації (ДПА).

«Це відбудеться вперше, дотепер ЗНО не застосовувалося у формі державної підсумкової атестації для випускників професійно-технічних закладів і коледжів. Це дасть можливість порівняти, який рівень підготовки є у школі, профтехзакладі й коледжі. Надалі ми плануємо сформувати єдині вимоги для оцінювання цих випускників», – прокоментував рішення Карандій.

За словами Вадима Карандія, найбільше змін у 2018 році очікується у тестах з іноземних мов.

Перш за все, з’явиться елемент оцінювання сприйняття мови на слух. Під час проходження ЗНО учні матимуть завдання з аудіювання.

Крім того, під час проведення тестування з іноземних мов буде застосовано дворівневий підхід до оцінювання.

Учні, у яких в спеціалізованих школах чи класах з мовним ухилом англійська викладається 8 і більше годин на тиждень, складатимуть ЗНО рівня В2. Випускники загальноосвітніх шкіл широкого профілю – В1.

Третє нововведення ЗНО-2018 – це адаптація тестів з української мови та літератури, історії України й математики для людей з вадами зору.

Ці три пакети тестів було обрано, оскільки вони є найпопулярнішими серед абітурієнтів.

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