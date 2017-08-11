У Львові значно зросла кількість студентів. На кого вчиться сучасна молодь?

Інститут міста підрахував кількість студентів вишів Львова станом на 2016-2017 навчальний рік. Згідно з результатами дослідження, майже 120 тис. студентів здобувають вищу освіту у Львові (для порівняння – 2015 року цей показник становив 118 тис. осіб). З них: 93 тис. студентів навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, а 27 тис. – І-ІІ рівнів акредитації.

Загалом частка студентів становить 16% наявного населення Львова, інформують у прес-службі Львівської міськради.

У порівнянні з 2015 роком, у структурі випускників навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації не відбулось суттєвих змін. Найбільш популярними є економічні спеціальності (26%, у 2015 – 27%). На другому місці за кількістю студентів опинились інженерні спеціальності (17%, у 2015 – 18%), а третю сходинку між собою розділили юридичні (11%, у 2015 – 10%) та природничі (10%, у 2015 – 11%) спеціальності.

Помітні зміни відбулись серед спеціальностей, яким надавали перевагу студенти вишів І-ІІ рівнів акредитації. Проте два роки поспіль перші місця займають інженерні спеціальності (у 2015 – 37%, а у 2016 – 36%).

«Абсолютно неочікуваним стало те, що частка тих, хто обрав готельно-ресторанну справу (22%), зросла майже вдвічі. Таке суттєве зростання відбулось через те, що знизилась частка економічних (7%, у 2015 – 12%) та медичних (6%, у 2015 – 13%) спеціальностей», – зазначила соціолог Інституту міста Тетяна Приходько.

Приблизно 33 тис. студентів стали випускниками навчальних закладів Львова. У здобутті освітньо-кваліфікаційних рівнів також відбулись зміни: цього року майже 43% випускників стали магістрами та спеціалістами, а 57% – бакалаврами.

Дослідження проведене в рамках моніторингу показників реалізації Комплексної стратегії розвитку Львова до 2025 року за методологією КУ «Інституту міста». Статистична інформація зібрана на основі офіційних запитів від 24 вишів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 42 вишів І-ІІ рівнів акредитації.