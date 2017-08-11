У Львові цього року 214 людей захворіло на туберкульоз. Як не потрапити на «гачок» хвороби?

Львівський міський відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» повідомляє, що у Львові за 7 місяців 2017 року зареєстровано 214 випадків туберкульозу органів дихання. У 2016 році – 371 випадок, у 2015 році – 389 випадків. Нескладні профілактичні заходи і здоровий спосіб життя допоможуть уникнути захворювання і зберегти здоров’я, – наголошують в установі.

«Дуже важливо знати основні прояви туберкульозної інфекції. Адже більшість хворих, які звикли до хворобливого стану, не звертаються до лікаря, тому навіть теоретично не можуть бути виявлені. Звернення до лікаря є першим кроком у боротьбі з туберкульозом. І його повинен зробити сам хворий. Адже від нього залежить не тільки рівень здоров’я, а й життя людини», – зазначають у Львівському міському відділі ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Про захворювання на туберкульоз можуть свідчити:

– кашель або покашлювання, що тривають 3 тижнів і більше;

– мокротиння густе, невелике за об’ємом, має склистий вигляд;

– втрата маси тіла, що не мотивована іншими чинниками;

– пітливість вночі та вранці, переважно верхньої половини тулуба, і зміна запаху поту;

– періодичне підвищення температури тіла;

– біль у грудній клітці під час кашлю;

– поява або збільшення задишки, серцебиття при фізичному навантаженні;

– втрата або зниження апетиту;

– наявність у мокротинні домішок крові у вигляді прожилок.

Бактерії туберкульозу можуть довго зберігатися в засохлому мокротинні, на білизні, посуді та інших предметах. У висохлому мокротинні вони хоч і не розмножуються, але іноді зберігаються протягом 8 – 9 місяців. Частинки висохлого мокротиння разом з повітрям можуть потрапляти в дихальні шляхи людини. Пил вуличний та в помешканні приблизно впродовж 3 місяців несе в собі небезпеку захворювання. Приблизно стільки ж мікобактерій туберкульозу можуть залишатися живими на сторінках книг (коли хвора людина їх гортає, змащуючи пальці слиною). Сире молоко для мікобактерій служить гарним живильним середовищем.

Бактерії витримують нагрівання до 80°С протягом 30 хв. Звичайне кип’ятіння, що миттєво руйнує інші мікроби (деякі гинуть навіть при 60°С ), вбиває їх тільки через декілька хвилин. Від прямого сонячного світла мікобактерії туберкульозу гинуть через 10 хв., розсіяне світло вбиває їх протягом 5-7 днів. Концентровані розчини кислот та лугів для мікобактерій не перешкода; гинуть вони при використанні хлорвмісних дезінфекційних засобів. Тому у профілактиці туберкульозу важливу роль відіграє проведення дезінфекційних заходів при підозрі на захворювання туберкульозом та з моменту виявлення хворого і протягом всього періоду захворювання. У помешканнях та інших приміщеннях, де знаходяться хворі на туберкульоз, проводять поточну і заключну дезінфекцію.

Поточну дезінфекцію у вогнищі туберкульозної інфекції доручають хворому або одному з членів родини, і проводять у такій послідовності:

– знезараження мокротиння, виділень хворого, посуду, залишків їжі;

– збирання, пакування в мішки та ізольоване зберігання брудної білизни та знезараження;

– систематичне вологе прибирання, періодична дезінфекція приміщень, в якому знаходиться бактеріовиділювач та предметів домашнього вжитку, з якими він стикається.

Заключну дезінфекцію квартир та інших приміщень, знезараження речей камерним методом може забезпечити відділення дезінфектології Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

«Пам’ятайте, щоб не захворіти на туберкульоз, необхідно повноцінно харчуватися, не мати шкідливих звичок, займатися спортом, а також уникати переохолодження, стресових та конфліктних ситуацій. З метою раннього виявлення туберкульозу – один раз у два роки проходити профілактичне флюорографічне обстеження», – наголошують в установі.

Зазначимо, що у Львові для ефективнішої діагностики туберкульозу та захворювань бронхо-легеневої системи для шести поліклінік міста за районним принципом (1МКЛ, 4МКЛ, 2МП, 4МП, 5МП, 6МП) у 2016 році встановили сучасні цифрові флюорографи, що вдесятеро зменшують променеве навантаження на пацієнта під час обстеження, а всі результати обстеження з’являються на моніторі комп’ютера за декілька секунд.