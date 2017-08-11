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У Львові навчається півтори тисячі студентів-іноземців

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Інститут міста підрахував кількість студентів вишів Львова станом на 2016-2017 навчальний рік. Згідно з результатами дослідження, майже 120 тис. студентів здобувають вищу освіту у Львові (для порівняння – 2015 року цей показник становив 118 тис. осіб). З них: 93 тис. студентів навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, а 27 тис. – І-ІІ рівнів акредитації.

Загалом частка студентів становить 16% наявного населення Львова, інформують у прес-службі Львівської міськради.

Щодо іноземних студентів, то їхня кількість сягає 1530 осіб. Найбільше студентів у нашому місті є з Польщі (17%), Єгипту та Нігерії (15%), Марокко (8%).

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