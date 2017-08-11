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У Львові на хабарі спіймали керівника митного поста «Західний»

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Сьогодні, 11 серпня, у Львові під час передачі хабара затримали керівника митного поста «Західний». Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Львівській області.

Сьогодні, 11 серпня, прокуратурою Львівської області спільно з управлінням внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Львівській області задокументовано та затримано начальника митного поста Західний Львівської митниці ДФС під час передачі неправомірної вигоди працівнику УВБ у сумі 1300 доларів США та 1500 гривень у вигляді щомісячної плати за неперешкоджання у протиправній діяльності підпорядкованого йому підрозділу.

Відомості про вказаний факт внесено до ЄРДР за ч.3 ст. 369 КК України. Проводяться необхідні слідчі дії.

На даний час, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчими, за участю підозрюваного, проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Водночас на своїй сторінці у Facebook   журналістка Ольга Євстігнєєва повідомила, що затримання відбулось на вулиці Володимира Великого.

«Керівник митного поста «Західний» Чекалкін О. М був затриманий при передачі хабара працівнику внутрішньої безпеки ДФС за невтручання у його злочинну діяльність.Це вже не перша спроба дачі хабара, платіж мав бути щомісячним і мав залежати від хабарів на митному пості. Затримання відбулось на Макдональдсі на В. Великого. Наразі тривають невідкладні слідчі дії», – йдеться у повідомленні.

 

Фото: Facebook-сторінка Olha Yevstihnieieva

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