У День Незалежності лвьівян кличуть побігати «за тверезу націю»

У четвер, 24 серпня, ГО «Твереза Україна», «Твереза Галичина» та «Рух тверезих галичан» організовують забіг з метою популяризації тверезого і здорового способу життя. Понад 50 учасників різного віку візьмуть участь у забігу, інформують у прес-службі Львівської міськради.

Збір учасників відбудеться о 12.00 год. біля пам’ятника королю Данилу. Колона побіжить за маршрутом: вул. Галицька – пр. Свободи – пр. Чорновола – вул. Замарстинівська – поворот на Брюховичі. Опісля за тим же маршрутом учасники повернуться до Львова. Закінчиться забіг орієнтовно о 17.00 год. біля пам’ятника королю Данилу.

За маршрутом забігу передбачене ситуативне перекриття руху транспорту.

Детальніше з програмою святкування Дня незалежності у Львові можна ознайомитися тут.