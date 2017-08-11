ОСТАННІ НОВИНИ

У День Незалежності лвьівян кличуть побігати «за тверезу націю»

|

У четвер, 24 серпня, ГО «Твереза Україна», «Твереза Галичина» та «Рух тверезих галичан» організовують забіг з метою популяризації тверезого і здорового способу життя. Понад 50 учасників різного віку візьмуть участь у забігу, інформують у прес-службі Львівської міськради.

Збір учасників відбудеться о 12.00 год. біля пам’ятника королю Данилу. Колона побіжить за маршрутом: вул. Галицька – пр. Свободи – пр. Чорновола – вул. Замарстинівська – поворот на Брюховичі. Опісля за тим же маршрутом учасники повернуться до Львова. Закінчиться забіг орієнтовно о 17.00 год. біля пам’ятника королю Данилу.

За маршрутом забігу передбачене ситуативне перекриття руху транспорту.

Детальніше з програмою святкування Дня незалежності у Львові можна ознайомитися тут.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів
Катерина РОДАК, Львівський портал
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів

З вересня цього року в 15 кілометрах від Львова у Яворівському районі для туристів відкриють ведмежий притулок «Домажир»...

Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?

Примусове жебрацтво – одна з найгірших форм дитячої праці та вид експлуатації дітей, які постраждали від торгівлі людьми...

Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів