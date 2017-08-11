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Цього року більше 100 років виповнилося вісьмом львів’янам-довгожителям

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Вже протягом декількох років у місті Лева склалася чудова традиція вітати мешканців, яким виповнилось 100 і більше років. Минулого тижня, 6 серпня, свій 103-ій день народження відсвяткувала мешканка Франківського району – Єрмакова Іраїда Никифорівна, а 7 серпня – Никифоренко Сара Ісаївна – мешканка Галицького району, яка вважається найстаршою мешканкою нашого міста, відзначила свої 108-і уродини. З цієї нагоди до них із привітаннями завітали працівники управління соціального захисту Львівської міської ради. Окрім привітань, ювілярки отримали грошову виплату у розмірі 5000 грн. кожна.

«Цьогоріч свої уродини вже відзначили 10 львів’ян-довгожителів: двоє громадян, яким виповнилось сто років, і восьмеро, які відзначили більше ста років. Насамперед, хочу побажати нашим дорогим ювілярам міцного здоров’я та наснаги, нехай турбота та вдячність оточують Вас щодень. Також, хочу нагадати, що у 2017 році розмір допомоги нашим довгожителям становить 5000 грн. кожному, що в п’ять разів більше, ніж у минулі роки», – зазначила начальник управління соціального захисту ЛМР Наталія Демкович.

Виплату довгожителям з нагоди їх уродин, проводить управління соціального захисту Львівської міської ради, відповідно до розпорядження міського голови від 14.12.2016 №693 «Про надання одноразової матеріальної допомоги особам, яким у 2017 році виповниться 100 і більше років».

Фото: Варта

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