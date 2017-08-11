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Родини загиблих у Грибовицькій трагедії рятувальників відкликали свій позов про моральне відшкодування

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Родини рятувальників, які загинули під час пожежі та зсуву сміття на Грибовицькому сміттєзвалищі, відмовились від позову про відшкодування моральної шкоди до Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, пишуть Наші Гроші.Львів.

Галицький районний суд міста Львова задовольнив клопотання  представника потерпілих про відмову від цивільного позову, оскільки Львівська міська рада сплатила компенсацію, на яку вони погодилися. Суму компенсації у Львівській міській раді не змогли назвати.

Дружини рятувальників від свого імені та імені дітей звернулись із цивільним позовом до суду 29 березня 2017 року. Позов було подано у рамках кримінального провадження відносно екс-керівника управління житлового господарство ЛМР Юрія Гольця.

Нагадаємо, пожежа на Грибовицькому сміттєзвалищі почалось 28 травня 2016 року. 30 травня стався зсув ґрунту – рятувальники ДСНС Андрій Вненкевич, Юрій Рудий, Богдан Юнка та еколог комунального підприємства «Збиранка» Олександр Бутін опинились під завалами сміття. Тіла трьох рятувальників знайшли на глибині близько шести метрів, пошуки зниклого еколога зупинили через загрозу повторного обвалу.

Виконком Львівської міської ради  ухвалив рішення про виділення щомісячної стипендії для дітей загиблих рятувальників у розмірі 4 тис. грн та виділив сім’ям загиблих 2-кімнатні квартири у Львові. Тіло еколога Олександра Бутіна не знайшли, тому до загиблих не зарахували.

Нагадаємо, за рік після Грибовицької трагедії правоохоронці не довели до кінця жодного провадження. 

 

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